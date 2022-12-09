ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ IT-СЕКТОРАМ ПРЕДПРИЯТИЙ МОГУТ ПРЕДОСТАВИТЬ УСЛОВИЯ РАБОТЫ, КАК В ПВТ

13:54 12.12.2022 Лукашенко поручил рассмотреть вопрос, чтобы необходимые льготы и условия работы предоставлялись IT-секторам предприятий без вхождения в Парк высоких технологий (ПВТ). Поручение озвучено 12 декабря в ответ на намерения БЕЛАЗа создать компанию в ПВТ для получения налоговых льгот. "Наша задача, Игорь Петрович (глава администрации Игорь Сергеенко - прим.), передайте правительству, не надо их тащить в Парк высоких технологий. Ради только льгот? Так мы им можем предоставить соответствующие льготы, которые можем сегодня и которые существуют в ПВТ. Зачем вам там регистрироваться, тащить туда своих специалистов или просто зарегистрироваться, а существовать на площадях БЕЛАЗа… Нет такой необходимости. Это порочная практика, никому не нужная. Пусть они там - в этом котле белазовском, к примеру, или мазовском, или МТЗ варятся. А мы им по IT-разработкам предоставим соответствующие льготы", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.