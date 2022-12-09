ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.12.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗУЧАЕТ ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРОВ ПО ПОДАРОЧНЫМ СЕРТИФИКАТАМ


13:22 12.12.2022

Комитет госконтроля Гомельской области 15-16 декабря 2022 г. проведет «горячую телефонную линию» по вопросам получения товаров (работ, услуг) по подарочным сертификатам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК области, граждане могут сообщить информацию о проблемных вопросах, возникающих при использовании подарочных сертификатов, в том числе об отказах организаций торговли и услуг в продлении сертификатов, возврате денежных средств, например, в случае невозможности владельца сертификата воспользоваться им с установленных сроки по объективным причинам.

Комитет госконтроля также интересует мнение самих представителей субъектов предпринимательства, реализующих товары (выполняющих работы, оказывающих услуги) по подарочным сертификатам или иным аналогичным документам, о наличии проблем в этой сфере деятельности и путях их решения.

Позвонить на линию можно будет с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по телефонам (0232) 23-83-78, 23-83-98.

Полученная информация будет тщательно проанализирована и при необходимости использована при подготовке предложений по совершенствованию законодательства.

В КГК региона пояснили в связи с чем изучается проблематика обращения подарочных сертификатов в торговой сети.

Так, многие организации торговли и оказания услуг в качестве универсального подарка предлагают приобретать подарочные сертификаты. По законодательству, эти сертификаты могут быть бессрочными или выпускаться на длительные сроки, а продавцы (исполнители) вправе предусматривать порядок и условия продления сроков их действия. Но все это «в теории».

На практике сроки действия подарочных сертификатов, как правило, ограничены (2-6 месяцами) и продление сроков их действия субъектами предпринимательства изначально не предусматривается. В результате после истечения срока, указанного в подарочном сертификате, пользуясь предоставленным законодательством правом, продавцы (исполнители) отказывают потребителям «отоваривать» сертификаты и не возвращают денежные средства, равные номинальной цене подарочного сертификата.

Специалисты госконтроля задались вопросом, насколько это справедливо и почему права продавцов защищены сильнее, чем права потребителей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.12.2022
валюта курс
EUR 2.5922
USD 2.4719
RUB 3.9619
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.12.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5922 +0.0013
USD 2.4719 -0.0059
RUB 3.9619 +0.0115
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6000 2.6200
USD 2.4820 2.4900
RUB 3.0000 3.9650
подробнее

Конвертация в банках
на 12.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0450 1.0560
EUR/RUB 65.6000 85.0000
USD/RUB 62.5000 81.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте