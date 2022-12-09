Комитет госконтроля Гомельской области 15-16 декабря 2022 г. проведет «горячую телефонную линию» по вопросам получения товаров (работ, услуг) по подарочным сертификатам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК области, граждане могут сообщить информацию о проблемных вопросах, возникающих при использовании подарочных сертификатов, в том числе об отказах организаций торговли и услуг в продлении сертификатов, возврате денежных средств, например, в случае невозможности владельца сертификата воспользоваться им с установленных сроки по объективным причинам.

Комитет госконтроля также интересует мнение самих представителей субъектов предпринимательства, реализующих товары (выполняющих работы, оказывающих услуги) по подарочным сертификатам или иным аналогичным документам, о наличии проблем в этой сфере деятельности и путях их решения.

Позвонить на линию можно будет с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по телефонам (0232) 23-83-78, 23-83-98.

Полученная информация будет тщательно проанализирована и при необходимости использована при подготовке предложений по совершенствованию законодательства.

В КГК региона пояснили в связи с чем изучается проблематика обращения подарочных сертификатов в торговой сети.

Так, многие организации торговли и оказания услуг в качестве универсального подарка предлагают приобретать подарочные сертификаты. По законодательству, эти сертификаты могут быть бессрочными или выпускаться на длительные сроки, а продавцы (исполнители) вправе предусматривать порядок и условия продления сроков их действия. Но все это «в теории».

На практике сроки действия подарочных сертификатов, как правило, ограничены (2-6 месяцами) и продление сроков их действия субъектами предпринимательства изначально не предусматривается. В результате после истечения срока, указанного в подарочном сертификате, пользуясь предоставленным законодательством правом, продавцы (исполнители) отказывают потребителям «отоваривать» сертификаты и не возвращают денежные средства, равные номинальной цене подарочного сертификата.

Специалисты госконтроля задались вопросом, насколько это справедливо и почему права продавцов защищены сильнее, чем права потребителей.