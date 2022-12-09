|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ ЗА НОЯБРЬ В БЕЛАРУСИ ИНДЕКСИРОВАТЬ НЕ БУДУТ
12:59 12.12.2022
За ноябрь 2022 г. размер месячной минимальной заработной платы составляет 483 рубля 17 копеек. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси.
Таким образом, в ноябре МЗП по сравнению с октябрем не изменилась.
В последний раз минимальную зарплату индексировали в октябре, тогда она выросла на 88 копеек — с 482 рублей 29 копеек до 483 рублей 17 копеек.
Напомним, индексация денежных доходов, выплачиваемых из бюджетных источников, производится, если индекс потребительских цен (исчисленный нарастающим итогом с момента предыдущей индексации) превысит пятипроцентный порог.
По данным Национального статкомитета Беларуси, индекс потребительских цен за ноябрь 2022 года к октябрю 2022 года составил 98,9%. С начала года цены выросли на 12,4%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 09.12.2022
Курсы в банках
на 12.12.2022
Конвертация в банках
на 12.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте