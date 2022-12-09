За ноябрь 2022 г. размер месячной минимальной заработной платы составляет 483 рубля 17 копеек. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси.

Таким образом, в ноябре МЗП по сравнению с октябрем не изменилась.

В последний раз минимальную зарплату индексировали в октябре, тогда она выросла на 88 копеек — с 482 рублей 29 копеек до 483 рублей 17 копеек.

Напомним, индексация денежных доходов, выплачиваемых из бюджетных источников, производится, если индекс потребительских цен (исчисленный нарастающим итогом с момента предыдущей индексации) превысит пятипроцентный порог.

По данным Национального статкомитета Беларуси, индекс потребительских цен за ноябрь 2022 года к октябрю 2022 года составил 98,9%. С начала года цены выросли на 12,4%.