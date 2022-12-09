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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
12:37 12.12.2022
Лукашенко 12 декабря рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, Лукашенко назначил Дениса Капского заместителем председателя Высшей аттестационной комиссии Беларуси.
Он также дал согласие на назначение:
Вадима Кравчука - заместителем председателя Брестского облисполкома;
Андрея Кузьмича - председателем Жабинковского райисполкома;
Романа Жука - председателем Малоритского райисполкома;
Вячеслава Метлицкого - председателем Березовского райисполкома;
Владимира Привалова - председателем Гомельского горисполкома, членом Гомельского облисполкома;
Дмитрия Алейникова - заместителем председателя Гомельского облисполкома;
Дмитрия Шабетника - председателем Светлогорского райисполкома;
Сергея Савицкого - первым заместителем председателя Могилевского облисполкома;
Олега Корзуна - заместителем председателя Минского горисполкома;
Александра Ботвинника - генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод";
Александра Балашенко - заместителем министра архитектуры и строительства;
Дмитрия Костюкевича - заместителем министра юстиции;
Елены Моргуновой - первым заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации;
Ирины Козловой - заместителем начальника Департамента финансов и бюджетной политики Постоянного комитета Союзного государства;
Сергея Труса - начальником Департамента оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества Постоянного комитета Союзного государства;
Дмитрия Санько Евгеньевича - заместителем начальника организационно-аналитического департамента Постоянного комитета Союзного государства.
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