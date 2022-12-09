ЭКОНОМИКА РБ

ЛУКАШЕНКО РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

12:37 12.12.2022 Лукашенко 12 декабря рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба. Согласно информации, Лукашенко назначил Дениса Капского заместителем председателя Высшей аттестационной комиссии Беларуси. Он также дал согласие на назначение: Вадима Кравчука - заместителем председателя Брестского облисполкома; Андрея Кузьмича - председателем Жабинковского райисполкома; Романа Жука - председателем Малоритского райисполкома; Вячеслава Метлицкого - председателем Березовского райисполкома; Владимира Привалова - председателем Гомельского горисполкома, членом Гомельского облисполкома; Дмитрия Алейникова - заместителем председателя Гомельского облисполкома; Дмитрия Шабетника - председателем Светлогорского райисполкома; Сергея Савицкого - первым заместителем председателя Могилевского облисполкома; Олега Корзуна - заместителем председателя Минского горисполкома; Александра Ботвинника - генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод"; Александра Балашенко - заместителем министра архитектуры и строительства; Дмитрия Костюкевича - заместителем министра юстиции; Елены Моргуновой - первым заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации; Ирины Козловой - заместителем начальника Департамента финансов и бюджетной политики Постоянного комитета Союзного государства; Сергея Труса - начальником Департамента оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества Постоянного комитета Союзного государства; Дмитрия Санько Евгеньевича - заместителем начальника организационно-аналитического департамента Постоянного комитета Союзного государства.