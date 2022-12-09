В 2022-2023 году итоговая аттестация общеобразовательных школ будет проведена в абсолютно ином формате. Причем меняется и содержание экзамена, и его организация.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, сейчас планируется, что выпускной экзамен в формате ЦЭ будут сдавать 52 904 выпускника 11-х классов.

Начальник Главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Мария Киндиренко ответила на самые актуальные вопросы.

Изменяется количество выпускных экзаменов. Если раньше одиннадцатиклассники сдавали четыре экзамена, то сейчас – только два. Во-вторых, изменяется формат проведения экзамена. Если раньше они проходили в письменной и устной форме в учреждениях образования, то сегодня они будут сдаваться в форме единого централизованного экзамена. Это тестовое задание, которое нужно выполнить на специальных площадках – в пунктах проведения ЦЭ.

Все позиции допуска к ЦЭ четко прописаны в правилах аттестации учащихся. Предусмотрена возможность освобождения от сдачи ЦЭ победителей заключительного этапа республиканской олимпиады. И освобождение от одного централизованного экзамена по предмету победителей 3-го, областного этапа республиканской олимпиады школьников.

Сейчас планируется, что выпускной экзамен в формате ЦЭ будут сдавать 52 904 выпускника 11-х классов. Один экзамен – в форме ЦЭ – это обязательный: русский или белорусский язык (какой из них – определяет сам учащийся). Второй экзамен – это тот экзамен, который выпускники 11-го класса выбирают из перечня предметов, которые сдаются на централизованном тестировании, чтобы в дальнейшем поступать в вузы.

Самая значительная черта ЦЭ – то, что его результаты оформляются сертификатом, как и результаты централизованного тестирования. Оцениваются они по стобалльной шкале, затем переводятся в 10-балльную шкалу, и среднеарифметическое годовой отметки и результатов ЦЭ выставляется в аттестат, а сам сертификат засчитывается при поступлении в учреждение высшего образования.

Изменения, которые коснутся формата проведения ЦЭ в пунктах сдачи, заключаются в том, что местные органы определяют базы проведения ЦЭ. Как, уже отмечалось, сейчас их около 150. И задача учреждения образования – решить все организационные вопросы, которые касаются доставки выпускников, пребывания выпускников в пункте ЦЭ и сопровождения учащихся. Кроме того, учреждение общего среднего образования на себя берет функцию выполнения таких этапов, как регистрация на ЦЭ и формирование списка по предмету.

Эти все вопросы были отработаны, когда проводилось репетиционное ЦЭ, которое прошло на базе 8 регионов. В дальнейшем оно будет проведено во всех регионах нашей страны. Планируется дата «прогона» – 28 января.

Основные даты проведения ЦЭ – 14 мая (русский или белорусский язык) и 21 мая (по выбору) – это воскресные дни.

В этом заключается еще одно новшество. Раньше школьники писали и сдавали все экзамены в устной форме в будние дни. С этого учебного года – в воскресные дни.

ЦЭ дает возможность получить объективный срез по всем учебным предметам за курс общеобразовательной школы. Потому что тесты тоже претерпели изменения.

Во-первых, все задания в тестах составлены по базовому уровню учебной программы.

Во-вторых, изменено процентное соотношение заданий уровня А и Б. Что это нам дает? Исключается возможность ответа наугад, когда можно просто наугад поставить некий значок, и окажется, что это правильно. В тестах, которые разработаны Республиканским институтом контроля знаний в этом году, количество заданий части А уменьшено. Таким образом, если учащийся не знает ответа, это будет очевидно. Соответственно, увеличивается количество заданий группы Б. Для того чтобы ответить на вопросы этих заданий, действительно нужно обладать определенным багажом знаний.

Для того чтобы обеспечить объективность, Минобразования сформировало группу экспертов для проведения экспертизы заданий для ЦЭ по всем предметам. В состав этой экспертной группы вошли специалисты Национального института образования, Академии последипломного образования и лучшие педагоги-предметники со всей страны. Тестовые задания использовали при проведении репетиций ЦЭ, и проверка показала, что эти задания дают возможность ученику продемонстрировать знания, которые он получил за курс школы.

Централизованные экзамены можно сдавать в основные сроки и резервные дни. Резервные будут проводится несколько раз – в мае, июле (эти даты совпадут с резервными днями ЦТ), а также в августе.

Те, кто сдаст централизованный экзамен в основные сроки, в первые резервные дни либо в июле, сохраняют свое право поступления в вузы, то есть они успевают подать документы в вузы для участия в конкурсе.

Те, кто будут сдавать ЦЭ в августе, получат право получения профобразования на уровне среднего специального образования. Но все выпускники 11-х классов при таком подходе проведения ЦЭ имеют одинаковые права для продолжения своей образовательной траектории.

Проведенная подготовительная работа, включая репетиционные экзамены, свидетельствует, что и на местах, и педагоги, и учащиеся, и специалисты, задействованные в проведении ЦЭ, готовы к реализации таких подходов.