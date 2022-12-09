|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НА ЕПЭУ ДОСТУПНА НОВАЯ УСЛУГА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ О ПЛАТЕЛЬЩИКАХ НАЛОГА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
11:14 12.12.2022
С 8 декабря 2022 года на едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) доступна новая электронная услуга ОАИС 3.21.04 «Предоставление сведений о плательщиках налога на профессиональный доход, при администрировании НПД, в части обязательных страховых взносов плательщиков НПД».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, налог на профессиональный доход (НПД) – это специальный налоговый режим для физических лиц, который вводится в Беларуси с 1 января 2023 года.
В рамках электронной услуги 3.21.04 осуществляется информационное взаимодействие автоматизированной информационной системы «Расчет налогов» с информационным ресурсом Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты в целях передачи сведений о плательщиках НПД.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 09.12.2022
Курсы в банках
на 12.12.2022
Конвертация в банках
на 12.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте