С 8 декабря 2022 года на едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) доступна новая электронная услуга ОАИС 3.21.04 «Предоставление сведений о плательщиках налога на профессиональный доход, при администрировании НПД, в части обязательных страховых взносов плательщиков НПД».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, налог на профессиональный доход (НПД) – это специальный налоговый режим для физических лиц, который вводится в Беларуси с 1 января 2023 года.

В рамках электронной услуги 3.21.04 осуществляется информационное взаимодействие автоматизированной информационной системы «Расчет налогов» с информационным ресурсом Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты в целях передачи сведений о плательщиках НПД.