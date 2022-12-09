На замедление инфляции в Беларуси в ноябре 2022 года влияют госрегулирование цен и слабый внутренний спрос. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

«Инфляция в Беларуси в ноябре замедлилась до 13,3% г/г с 15,2% г/г в октябре. В динамике потребительских цен продолжили проявляться эффекты введения новой системы ценового регулирования. Слабый внутренний спрос выступил дополнительным дезинфляционным фактором», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что проинфляционное влияние валютного курса заметно снизилось в связи с коррекционным укреплением белорусского рубля к российскому. В целом эффект ужесточения ценового регулирования на инфляцию оказался более значительным в сравнении с первоначальными ожиданиями.

«В связи с этим годовой рост цен, скорее всего, продолжит замедляться в ближайшие месяцы. Вместе с тем увеличивается риск отложенного роста цен в будущем», - предупреждают аналитики.