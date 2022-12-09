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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СУТКИ ВОССТАНОВЛЕНО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 410 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БЕЛАРУСИ
09:56 12.12.2022
За последние сутки, с 6.00 11 декабря по 6.00 12 декабря, работниками энергосистемы восстановлено электроснабжение 410 населенных пунктов по всей Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал РУП «Минскэнерго».
Согласно информации, на восстановительных работах было задействовано 342 человек персонала и 133 единицы техники.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный снег, дождь при отрицательных температурах, налипания мокрого снега на ветки и провода) днем 11 декабря и ночью 12 декабря периодически возникали нарушения электроснабжения в распределительных электросетях, преимущественно в Минской области. Энергетики работали и продолжают работать в усиленном режиме», - говорится в сообщении.
По состоянию на утро 12 декабря продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 113 населенных пунктов.
«Предприняты все необходимые действия для организации работ по восстановлению электроснабжения потребителей в максимально короткие сроки с соблюдением необходимых мер по безопасному производству работ на поврежденных элементах сети», - отмечается всообщении.
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