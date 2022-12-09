В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре 2022 г. по сравнению с октябрем 2022 г. составил 98,9%, с декабрем 2021 г. – 112,4%.

Как сообщает Национальный статкомитет, за январь-ноябрь текущего года цены выросли по сравнению с январем-ноябрем 2021 года на 15,4%. При этом годовая инфляция в Беларуси в ноябре составила 13,3%.

Цены на продовольственные товары в ноябре снизились по сравнению с октябрем на 0,6%, с начала года – увеличились на 13%. В годовом выражении цены на продукты в ноябре выросли на 14,4. За январь-ноябрь 2022 года к январю-ноябрю 2021 года – на 16,7%.

Непродовольственные товары в ноябре подешевели на 2,2% по сравнению с октябрем, с начала года – подорожали на 14,2%. В годовом выражении цены на непродовольственные товары выросли в ноябре на 14,5%. За январь-ноябрь 2022 года к январю-ноябрю 2021 года – на 17,1%.

Цены и тарифы на услуги в ноябре 2022 года по сравнению с октябрем уменьшились на 0,4%, с начала года – выросли на 8,8%. В годовом выражении услуги в ноябре подорожали на 9,8%. За январь-ноябрь 2022 года к январю-ноябрю 2021 года цены взлетели на 11%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем 2022 г. составил 98,6%, с декабрем 2021 г. – 116%.