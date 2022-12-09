ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.12.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В НОЯБРЕ ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 13,3%


09:33 12.12.2022

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре 2022 г. по сравнению с октябрем 2022 г. составил 98,9%, с декабрем 2021 г. – 112,4%.

Как сообщает Национальный статкомитет, за январь-ноябрь текущего года цены выросли по сравнению с январем-ноябрем 2021 года на 15,4%. При этом годовая инфляция в Беларуси в ноябре составила 13,3%.

Цены на продовольственные товары в ноябре снизились по сравнению с октябрем на 0,6%, с начала года – увеличились на 13%. В годовом выражении цены на продукты в ноябре выросли на 14,4. За январь-ноябрь 2022 года к январю-ноябрю 2021 года – на 16,7%.

Непродовольственные товары в ноябре подешевели на 2,2% по сравнению с октябрем, с начала года – подорожали на 14,2%. В годовом выражении цены на непродовольственные товары выросли в ноябре на 14,5%. За январь-ноябрь 2022 года к январю-ноябрю 2021 года – на 17,1%.

Цены и тарифы на услуги в ноябре 2022 года по сравнению с октябрем уменьшились на 0,4%, с начала года – выросли на 8,8%. В годовом выражении услуги в ноябре подорожали на 9,8%. За январь-ноябрь 2022 года к январю-ноябрю 2021 года цены взлетели на 11%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем 2022 г. составил 98,6%, с декабрем 2021 г. – 116%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.12.2022
валюта курс
EUR 2.5922
USD 2.4719
RUB 3.9619
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.12.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5922 +0.0013
USD 2.4719 -0.0059
RUB 3.9619 +0.0115
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5830 2.6080
USD 2.4740 2.4850
RUB 3.0000 3.9650
подробнее

Конвертация в банках
на 12.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0405 1.0540
EUR/RUB 65.2000 85.0000
USD/RUB 62.5000 82.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте