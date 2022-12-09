В автопарк энергоснабжающих организаций Беларуси в 2022 году поступили 33 новых автомобиля для оперативно-выездных бригад. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Согласно информации, это автомобили в специальной цветографической окраске с установленными световыми и звуковыми сигналами, которые будут привлекаться для ликвидации авариных ситуаций.

Машины обладают высокими эксплуатационными характеристиками и укомплектованы необходимым оборудованием для устранения технологических нарушений. Их применение будет способствовать сокращению времени на доставку персонала к местам проведения работ и более оперативному восстановлению энергоснабжения потребителей, в том числе в условиях непогоды.

На днях новая техника поступила в автопарки Мозырских и Жлобинских электросетей.