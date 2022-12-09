КГК Могилевской области 12 декабря 2022 года проведет «горячую» линию по вопросам качества оказываемых населению услуг бань.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, жители Могилевской области могут сообщить информацию об имеющихся нарушениях и недостатках в работе субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги бань, высказать мнение о качестве и доступности обслуживания, а также сообщить о проблемных вопросах в этой сфере, в том числе о фактах неудовлетворительного состояния бань.

Обратиться на «горячую» линию можно будет с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по телефону (8-0222) 62-49-34.