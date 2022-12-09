|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КГК МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ «ГОРЯЧУЮ» ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ УСЛУГ БАНЬ
17:58 09.12.2022
КГК Могилевской области 12 декабря 2022 года проведет «горячую» линию по вопросам качества оказываемых населению услуг бань.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, жители Могилевской области могут сообщить информацию об имеющихся нарушениях и недостатках в работе субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги бань, высказать мнение о качестве и доступности обслуживания, а также сообщить о проблемных вопросах в этой сфере, в том числе о фактах неудовлетворительного состояния бань.
Обратиться на «горячую» линию можно будет с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по телефону (8-0222) 62-49-34.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 09.12.2022
Курсы в банках
на 09.12.2022
Конвертация в банках
на 09.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте