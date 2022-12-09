Резидент Парка высоких технологий «Эполь Софт» разработал информационную систему по управлению вызовами скорой помощи – «Бригада скорой медицинской помощи».

Как сообщает сайт парка, продукт «Эполь Софт» – единственное решение для управления и взаимодействия диспетчеров и бригад скорой помощи, разработанное в Беларуси, которое соответствует международному стандарту FHIR HL7.

Программа уже внедрена в рабочий процесс брестской станции СМП: более 200 сотрудников активно используют систему. Цифры впечатляют. Всего лишь за несколько месяцев работы системы уже обработано более 200 тысяч вызовов бригад скорой медицинской помощи. Компания не останавливается на достигнутом, наоборот, намерена и дальше продвигать свой продукт по всей Беларуси.

Информационная система «Бригада скорой медицинской помощи» представляет собой сервис доступный на мобильном устройстве. Как отмечают разработчики, «решение ускоряет передачу информации между диспетчером и бригадой скорой медицинской помощи, сокращает бумажный документооборот и время на подготовку документов, сбор и обработку аналитической информации».

Система обладает широкой функциональностью и гибкостью, а также интегрировано с информационной системой «Диспетчер». Кроме того, в настоящее время ведется разработка информационной системы «Аптечный склад», которая поможет контролировать запас и расход лекарственных средств в бригадах скорой помощи.

ООО «Эполь Софт» – резидент ПВТ с 2010 года. Компания выполняет разработку программного обеспечения полного цикла: от бизнес-анализа до внедрения и сопровождения программ. Проектирует, разрабатывает и поддерживает решения для телекоммуникаций, медицины, производственных компаний и государственного управления.