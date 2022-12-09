ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.12.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РЕЗИДЕНТ ПВТ РАЗРАБОТАЛ СИСТЕМУ ПО УПРАВЛЕНИЮ НЕОТЛОЖНЫМИ ВЫЗОВАМИ


17:45 09.12.2022

Резидент Парка высоких технологий «Эполь Софт» разработал информационную систему по управлению вызовами скорой помощи – «Бригада скорой медицинской помощи».

Как сообщает сайт парка, продукт «Эполь Софт» – единственное решение для управления и взаимодействия диспетчеров и бригад скорой помощи, разработанное в Беларуси, которое соответствует международному стандарту FHIR HL7.

Программа уже внедрена в рабочий процесс брестской станции СМП: более 200 сотрудников активно используют систему. Цифры впечатляют. Всего лишь за несколько месяцев работы системы уже обработано более 200 тысяч вызовов бригад скорой медицинской помощи. Компания не останавливается на достигнутом, наоборот, намерена и дальше продвигать свой продукт по всей Беларуси.

Информационная система «Бригада скорой медицинской помощи» представляет собой сервис доступный на мобильном устройстве. Как отмечают разработчики, «решение ускоряет передачу информации между диспетчером и бригадой скорой медицинской помощи, сокращает бумажный документооборот и время на подготовку документов, сбор и обработку аналитической информации».

Система обладает широкой функциональностью и гибкостью, а также интегрировано с информационной системой «Диспетчер». Кроме того, в настоящее время ведется разработка информационной системы «Аптечный склад», которая поможет контролировать запас и расход лекарственных средств в бригадах скорой помощи.

ООО «Эполь Софт» – резидент ПВТ с 2010 года. Компания выполняет разработку программного обеспечения полного цикла: от бизнес-анализа до внедрения и сопровождения программ. Проектирует, разрабатывает и поддерживает решения для телекоммуникаций, медицины, производственных компаний и государственного управления.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.12.2022
валюта курс
EUR 2.5909
USD 2.4778
RUB 3.9504
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.12.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5922 +0.0013
USD 2.4719 -0.0059
RUB 3.9619 +0.0115
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5910 2.6040
USD 2.4700 2.4770
RUB 3.0000 3.9600
подробнее

Конвертация в банках
на 09.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0470 1.0540
EUR/RUB 65.6000 85.0000
USD/RUB 62.5000 81.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте