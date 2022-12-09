За январь-ноябрь 2022 года в консолидированный бюджет Брестской области поступило 860,7 млн рублей подоходного налога, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, подоходный налог является самым крупным источником доходов, на него приходится 40% консолидированного бюджета области.

В структуре подоходного налога основной удельный вес занимает подоходный налог с заработной платы физических лиц – около 94%, 5% – подоходный налог с доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности.

На один процент приходится подоходный налог, который граждане уплачивают с выигрышей, с доходов в виде процентов по банковскому счету, от сдачи в аренду, наем помещений, с доходов, исчисленных исходя из сумм превышения расходов над доходами и др.