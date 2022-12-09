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ЭКОНОМИКА РБ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ РАБОТА С РЕГИОНАМИ БЕЛАРУСИ БУДЕТ ВЕСТИСЬ ПОСТОЯННО - МИНЭКОНОМИКИ
17:12 09.12.2022
Инвестиционная работа с регионами будет вестись постоянно. Об этом заявила заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич в опубликованном сегодня интервью Первому национальному каналу Белорусского радио.
По словам Татьяны Бранцевич, при отборе инвестпроектов в рамках «Один район - один проект» Минэкономики ориентировалось в первую очередь на новые высокооплачиваемые рабочие места.
«Наша принципиальная позиция – должно появиться не менее 20 новых рабочих мест с зарплатой не ниже средней по отрасли либо по региону. Акцент – на производстве. Каждый из 129 проектов соответствует этим трем критериям. Общий объем инвестиций составит порядка 4,3 млрд рублей, будет создано 3,3 тысячи рабочих мест.
Некоторые идеи, как говорится, уже «созрели». В Славгороде открылся филиал кондитерской фабрики «Красный пищевик» – там выпускаются мармелад и желейные конфеты. В Копыльском районе Агрокомбинат «Дзержинский» создал производство индейки. В обоих случаях речь идет об импортозамещающей продукции, которая обеспечит внутренний рынок и имеет высокий экспортный потенциал.
Инвестиционная работа с регионами будет вестись постоянно: одни проекты завершаются – начинаются новые.
Конечно, для каждого региона свой масштаб. Не всегда экономически целесообразно создавать огромное предприятие. Для небольших территорий актуальными станут малые проекты, основанные на частной инициативе. Здесь наша задача – создать условия, при которых поддержку получит любая бизнес-идея.
На недавнем совещании в Пинске Премьер-министр поручил проводить на уровне глав райисполкомов «предпринимательский час». То есть, регулярно, на постоянной основе местная власть должна решать все вопросы, касающиеся частной инициативы», – подчеркнула Татьяна Бранцевич, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.
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