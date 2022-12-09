|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕРЕЗОВСКАЯ ГРЭС ЗАВЕРШИЛА РЕКОНСТРУКЦИЮ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
15:51 09.12.2022
На Березовской ГРЭС завершили реконструкцию системы теплоснабжения. Об этом сообщает Telegram-канал «Брестэнерго».
Согласно информации, в рамках проекта на станции установлены два паровых газомазутных котла производительностью 35 тонн пара в час каждый, а также водогрейный электродный котел. Запуск нового высокотехнологичного оборудования позволит повысить надежность теплоснабжения потребителей.
Этому также будет содействовать масштабная реконструкция системы теплоснабжения города энергетиков – Белоозерска. Соответствующие работы выполнялись в течение года. Общая протяженность обновленных сетей превысила 3 тысячи метров.
В рамках мероприятий по интеграции Белорусской АЭС в энергосистему страны в настоящее время на Березовской ГРЭС идет строительство пиково-резервного энергоисточника на базе газотурбинных установок мощностью 250 МВт. Реализация проекта – очередной шаг в обновлении основных производственных фондов станции.
Березовская ГРЭС - самая мощная электростанция Брестской области и одна из крупнейших станций в энергосистеме страны. Ее установленная мощность - 1095 МВт. ГРЭС обеспечивает электроэнергией западный регион страны. За 11 месяцев 2022 года станция выработала почти 4 млрд. кВтч электроэнергии.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 09.12.2022
Курсы в банках
на 09.12.2022
Конвертация в банках
на 09.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте