На Березовской ГРЭС завершили реконструкцию системы теплоснабжения. Об этом сообщает Telegram-канал «Брестэнерго».

Согласно информации, в рамках проекта на станции установлены два паровых газомазутных котла производительностью 35 тонн пара в час каждый, а также водогрейный электродный котел. Запуск нового высокотехнологичного оборудования позволит повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Этому также будет содействовать масштабная реконструкция системы теплоснабжения города энергетиков – Белоозерска. Соответствующие работы выполнялись в течение года. Общая протяженность обновленных сетей превысила 3 тысячи метров.

В рамках мероприятий по интеграции Белорусской АЭС в энергосистему страны в настоящее время на Березовской ГРЭС идет строительство пиково-резервного энергоисточника на базе газотурбинных установок мощностью 250 МВт. Реализация проекта – очередной шаг в обновлении основных производственных фондов станции.

Березовская ГРЭС - самая мощная электростанция Брестской области и одна из крупнейших станций в энергосистеме страны. Ее установленная мощность - 1095 МВт. ГРЭС обеспечивает электроэнергией западный регион страны. За 11 месяцев 2022 года станция выработала почти 4 млрд. кВтч электроэнергии.