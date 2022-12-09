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ЭКОНОМИКА РБ


КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРИЧЕВА НЕЗАКОННО ПОЛУЧИЛО ИЗ БЮДЖЕТА БОЛЕЕ 651 ТЫС. РУБЛЕЙ


15:13 09.12.2022

Работники Комитета госконтроля в ходе проверки коммунального предприятия Кричева установили, что его руководитель скрыл факты сверхнормативных потерь тепловой энергии и газа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в 2019-2021 годах он поместил (при пособничестве подчиненных) в учет предприятия заведомо ложные акты на списание топлива по котельной физкультурно-оздоровительного комплекса города.

В дальнейшем он предъявил в органы казначейства для оплаты платежные документы, содержащие недостоверные сведения о фактически оказанных услугах и понесенных затратах по государственной закупке топливно-энергетических ресурсов, завысив объемы отпущенной тепловой энергии, что послужило основанием для незаконного получения из бюджета денежных средств в сумме 651,1 тыс. рублей.

По фактам злоупотребления служебными полномочиями в отношении руководителя коммунального предприятия и троих подчиненных возбуждено уголовное дело.
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