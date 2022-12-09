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ЭКОНОМИКА РБ
НА ЕПЭУ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ УСЛУГА ОАИС О РАЗМЕРЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА ИНВАЛИДОМ
14:18 09.12.2022
На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) с 8 декабря доступна новая электронная услуга ОАИС 3.16.04 «Информация о размере получения (неполучения) пособия по уходу за инвалидом 1 группы либо лицом, достигнувшим 80-летнего возраста».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦЭУ, услуга оказывается на основе информации государственного информационного ресурса «Банк данных социальных выплат» Министерства труда и социальной защиты.
Электронная услуга 3.16.04 доступна государственным органам и государственным организациям в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь и по согласованию с Минтруда, а также физическим лицам в отношении себя лично.
Электронная услуга 3.16.04 доступна по строгой аутентификации (с использованием личной электронной цифровой подписи или ID-карты) либо в автоматическом режиме по технологии «система-система». Требования к потребителям электронных услуг, оказываемых по технологии «система-система», особенности получения электронных услуг по технологии «система-система» определены в Единых технических требованиях ОАИС.
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