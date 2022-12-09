ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.12.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НА ЕПЭУ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ УСЛУГА ОАИС О РАЗМЕРЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА ИНВАЛИДОМ


14:18 09.12.2022

На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) с 8 декабря доступна новая электронная услуга ОАИС 3.16.04 «Информация о размере получения (неполучения) пособия по уходу за инвалидом 1 группы либо лицом, достигнувшим 80-летнего возраста».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦЭУ, услуга оказывается на основе информации государственного информационного ресурса «Банк данных социальных выплат» Министерства труда и социальной защиты.

Электронная услуга 3.16.04 доступна государственным органам и государственным организациям в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь и по согласованию с Минтруда, а также физическим лицам в отношении себя лично.

Электронная услуга 3.16.04 доступна по строгой аутентификации (с использованием личной электронной цифровой подписи или ID-карты) либо в автоматическом режиме по технологии «система-система». Требования к потребителям электронных услуг, оказываемых по технологии «система-система», особенности получения электронных услуг по технологии «система-система» определены в Единых технических требованиях ОАИС.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.12.2022
валюта курс
EUR 2.5909
USD 2.4778
RUB 3.9504
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.12.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5922 +0.0013
USD 2.4719 -0.0059
RUB 3.9619 +0.0115
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5910 2.6040
USD 2.4700 2.4770
RUB 3.0000 3.9600
подробнее

Конвертация в банках
на 09.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0470 1.0540
EUR/RUB 65.6000 85.0000
USD/RUB 62.5000 81.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте