На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) с 8 декабря доступна новая электронная услуга ОАИС 3.16.04 «Информация о размере получения (неполучения) пособия по уходу за инвалидом 1 группы либо лицом, достигнувшим 80-летнего возраста».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦЭУ, услуга оказывается на основе информации государственного информационного ресурса «Банк данных социальных выплат» Министерства труда и социальной защиты.

Электронная услуга 3.16.04 доступна государственным органам и государственным организациям в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь и по согласованию с Минтруда, а также физическим лицам в отношении себя лично.

Электронная услуга 3.16.04 доступна по строгой аутентификации (с использованием личной электронной цифровой подписи или ID-карты) либо в автоматическом режиме по технологии «система-система». Требования к потребителям электронных услуг, оказываемых по технологии «система-система», особенности получения электронных услуг по технологии «система-система» определены в Единых технических требованиях ОАИС.