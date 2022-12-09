В производстве экономических судов Беларуси на 1 декабря 2022 года находилось 1072 дела об экономической несостоятельности (банкротстве), из которых 984 дела (92%) о банкротстве организаций частной формы собственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, в экономических судах города Минска и Минской области рассматривается 37% (404 дела) и 14% (153 дела) соответственно от общего количества находящихся в производстве дел.

Производство об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации, ведется по 88 делам.

В ноябре 2022 года принято к производству заявление об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении одной организации, имеющей значение для экономики и социальной сферы страны.

На начало декабря текущего года завершены ликвидационные производства в отношении: ОАО «Миорский льнозавод»; коммунального дочернего унитарного предприятия мелиоративных систем «Браславское ПМС»; ОАО «Спецмонтажстрой №177 Гомель»; ОАО «Строительное управление №187»; торгового коммунального унитарного предприятия «Торгстройматериалы»; Вилейского районного торгового унитарного предприятия «РОМАШКА».