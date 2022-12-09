В столице свыше 25 тыс. вакансий, но не все неработающие минчане спешат трудоустроиться. Об этом заявил на заседании 8 декабря председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

«Есть прослойка граждан, которые годами не работают, но при этом получают те же блага, что и все остальные. Этому надо уделить самое особое внимание. Также нам необходимо пересмотреть деятельность районных комиссий по координации работы по содействию занятости населения, они должны работать с людьми, а не для отчетности. Эффективность работы – трудоустройство людей», - сказал Владимир Кухарев.

Как отметила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич, особую обеспокоенность вызывают граждане длительно неработающие.

«Несмотря на то, что их количество поступательно снижается, нам необходимо дойти до каждого, выявить причины незанятости и оказать содействие каждому, кто в нем нуждается», - сказала она.

При решении вопросов трудоустройства применяется комплексный подход. Еженедельно проводятся мини-ярмарки вакансий. Внедряются новые формы работы и с нанимателями, которые нуждаются в кадрах.

В ходе заседания также поднимался вопрос работы с недобросовестными нанимателями. Речь о выплате заработной платы «в конвертах». Председатель Мингорисполкома поручил активизировать работу по выявлению фактов нарушения трудового законодательства при приеме на работу граждан.