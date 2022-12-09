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ЭКОНОМИКА РБ
В СТОЛИЦЕ СВЫШЕ 25 ТЫС. ВАКАНСИЙ, НО НЕ ВСЕ НЕРАБОТАЮЩИЕ МИНЧАНЕ СПЕШАТ ТРУДОУСТРОИТЬСЯ
13:36 09.12.2022
В столице свыше 25 тыс. вакансий, но не все неработающие минчане спешат трудоустроиться. Об этом заявил на заседании 8 декабря председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.
«Есть прослойка граждан, которые годами не работают, но при этом получают те же блага, что и все остальные. Этому надо уделить самое особое внимание. Также нам необходимо пересмотреть деятельность районных комиссий по координации работы по содействию занятости населения, они должны работать с людьми, а не для отчетности. Эффективность работы – трудоустройство людей», - сказал Владимир Кухарев.
Как отметила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич, особую обеспокоенность вызывают граждане длительно неработающие.
«Несмотря на то, что их количество поступательно снижается, нам необходимо дойти до каждого, выявить причины незанятости и оказать содействие каждому, кто в нем нуждается», - сказала она.
При решении вопросов трудоустройства применяется комплексный подход. Еженедельно проводятся мини-ярмарки вакансий. Внедряются новые формы работы и с нанимателями, которые нуждаются в кадрах.
В ходе заседания также поднимался вопрос работы с недобросовестными нанимателями. Речь о выплате заработной платы «в конвертах». Председатель Мингорисполкома поручил активизировать работу по выявлению фактов нарушения трудового законодательства при приеме на работу граждан.
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