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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЙ МЕДУНИВЕРСИТЕТ ПРОВЕЛ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЛИЦЕЕ БРЕСТА
13:23 09.12.2022
Гродненский государственный медицинский университет провел профориентационные мероприятия в лицее Бреста.
Как сообщается на сайте университете, большая профориентационная выставка в стенах областного лицея прошла для одиннадцатиклассников химико-биологического профиля в Бресте 8 декабря. В рамках выездного «Дня открытых дверей-2022» студенты ГрГМУ рассказали, что значит быть студентом медицинского университета.
Около 300 учащихся лицея узнали о каждом факультете, попробовали шить и вязать хирургические узлы, выполнять реанимационные мероприятия, читать рентгенограммы и оценивать анализы под микроскопом, пеленать модели новорожденных, ставить катетеры на муляжах, и даже осмотрели все органы человеческого тела на анатомической микромодели.
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