Гродненский государственный медицинский университет провел профориентационные мероприятия в лицее Бреста.

Как сообщается на сайте университете, большая профориентационная выставка в стенах областного лицея прошла для одиннадцатиклассников химико-биологического профиля в Бресте 8 декабря. В рамках выездного «Дня открытых дверей-2022» студенты ГрГМУ рассказали, что значит быть студентом медицинского университета.

Около 300 учащихся лицея узнали о каждом факультете, попробовали шить и вязать хирургические узлы, выполнять реанимационные мероприятия, читать рентгенограммы и оценивать анализы под микроскопом, пеленать модели новорожденных, ставить катетеры на муляжах, и даже осмотрели все органы человеческого тела на анатомической микромодели.