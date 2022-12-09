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ЭКОНОМИКА РБ
ПОСТУПЛЕНИЯ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 8,5%
13:05 09.12.2022
В консолидированный бюджет Минской области за январь-ноябрь 2022 года поступило 5048,6 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 1568,4 млн рублей, в местные бюджеты – 3480,2 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, к уровню прошлого года поступления увеличились на 397,3 млн рублей, или на 8,5%.
На 79,8% бюджет сформирован за счет шести основных источников: подоходного налога – 1347,8 млн рублей, или 26,7% в доходах консолидированного бюджета, налога на прибыль – 907,1 млн рублей (18,0%), налога на добавленную стоимость – 683,7 млн рублей (13,5%), экологического налога (включая налог за добычу) – 558,7 млн рублей (11,1%), акцизов – 357,9 млн рублей (7,1%), налога на недвижимость – 173,8 млн рублей (3,4%).
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