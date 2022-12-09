В Управлении полевых сейсморазведочных работ «Белоруснефти» досрочно выполнили годовой план. И по Речицкой площади, и в целом по году.

Как сообщает портал NEFT.by, в подразделении уточнили, что общий план составляет 505 квадратных километров (56310 физических точек). Но для получения более качественного материала решили уплотнить сетку исследований и теперь до конца года на той же площади намерены выполнить 58140 физических точек.

Что касается Речицкого месторождения, то в нынешнем году здесь впервые на территории Беларуси выполнили широкоазимутальную, высокоплотную 3D сейсморазведку с использованием взрывных источников, несмотря на сложные поверхностные условия этой площади.