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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЙСМОРАЗВЕДЧИКИ «БЕЛОРУСНЕФТИ» ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛИ ГОДОВОЙ ПЛАН, ИССЛЕДОВАВ 505 КВ. КМ ПЛОЩАДИ
12:37 09.12.2022
В Управлении полевых сейсморазведочных работ «Белоруснефти» досрочно выполнили годовой план. И по Речицкой площади, и в целом по году.
Как сообщает портал NEFT.by, в подразделении уточнили, что общий план составляет 505 квадратных километров (56310 физических точек). Но для получения более качественного материала решили уплотнить сетку исследований и теперь до конца года на той же площади намерены выполнить 58140 физических точек.
Что касается Речицкого месторождения, то в нынешнем году здесь впервые на территории Беларуси выполнили широкоазимутальную, высокоплотную 3D сейсморазведку с использованием взрывных источников, несмотря на сложные поверхностные условия этой площади.
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