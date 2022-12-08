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ЭКОНОМИКА РБ
НЕЗАКОННУЮ СХЕМУ «ДРОБЛЕНИЯ БИЗНЕСА» ВЫЯВИЛИ В БОБРУЙСКЕ
11:58 09.12.2022
рублей налогов за счет использования противоправной схемы «дробления бизнеса». Этот факт выявили работники Бобруйского межрайонного отдела финансовых расследований в ходе проведения проверочных мероприятий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, директор фирмы в целях незаконной минимизации налоговой нагрузки зарегистрировал аффилированное предприятие и двух индивидуальных предпринимателей, распределил между ними выручку и искусственно создал условия для применения ими упрощенной системы налогообложения. Раздробив таким образом бизнес, предприниматель воспользовался правом применения упрощенной системы налогообложения в обход требований налогового законодательства, и используя преимущества специального режима налогообложения сокрыл налоговую базу по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость.
В результате неправомерного применения в 2016-2021 годах специального режима налогообложения бизнесмен причинил ущерб государству в виде неуплаченного в бюджет налога на прибыль и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 600 тыс. рублей.
ПРИ проверке коммерческого предприятия также установлены факты выплаты зарплаты «в конверте»: ежемесячно работники получали серую зарплату в сумме от 150 до 300 рублей без уплаты подоходного налога и отчислений в ФСЗН.
В отношении руководителя фирмы возбуждено уголовное дело.
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