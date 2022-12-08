На базе научно-технологического парка БНТУ «Политехник» 9 декабря состоится республиканский семинар «Технопарки: возможности и инструменты для развития инновационного предпринимательства».

Организатор мероприятия – Государственный комитет по науке и технологиям (ГКНТ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, участники семинара рассмотрят основные подходы по налоговому стимулированию технопарков и их резидентов, вопросы, возникающие в их деятельности как субъектов инновационной инфраструктуры.

Состоится также обмен опытом по привлечению ресурсов на финансирование инновационных проектов из средств международной технической помощи. Опытом по развитию инфраструктуры технологического и бизнес-инкубирования инновационных стартапов поделятся представители технопарка «ИнКата».

Кроме того, внимание будет уделено основным изменениям законодательства Беларуси в сфере регулирования деятельности субъектов инновационной инфраструктуры.

В настоящий момент в Беларуси функционирует 17 научно-технологических парков, в них зарегистрировано более 237 резидентов. По итогам 1 полугодия 2022 г. численность работников технопарков и резидентов составила 4052 человека.