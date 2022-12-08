Более 9 млрд кВт·ч электроэнергии выработала Лукомльская ГРЭС за 11 месяцев 2022 года. Об этом сообщает Telegram-канал РУП "Витебскэнерго".

Сегодня Лукомльская ГРЭС остается самой мощной станцией в Беларуси. В настоящее время каждый четвертый киловатт электроэнергии в республике вырабатывается здесь. На ГРЭС применяются как достаточно мощные технологии еще советских времен, так и современные с газотурбинными установками.

Пуск первого энергоблока Лукомльской ГРЭС состоялся более 50 лет назад. Проектная мощность станции составляла 2400 МВт, однако в процессе модернизации энергоблоков и ввода нового генерирующего оборудования установленная электрическая мощность возросла на 489,5МВт и составляет в настоящий момент 2889,5МВт. Также увеличилась надежность, экономичность и срок службы оборудования, улучшились его эксплуатационные характеристики.

В конце 2020 года на станции завершилась масштабная реконструкция системы теплоснабжения с установкой дополнительного теплоисточника с газомазутными паровыми котлами и двух водогрейных электрокотлов по 40 МВт каждый.

В настоящее время на Лукомльской ГРЭС идет строительство пиково-резервного энергоисточника на базе газотурбинных установок мощностью 150 МВт. Строительство новых пиково-резервных мощностей осуществляется в рамках реализации проекта по интеграции Белорусской АЭС в энергосистему страны

Наличие на станции высокоэффективного оборудования (парогазовая установка мощностью 427 МВт, модернизированные блоки 300 МВт первой очереди станции), а также внедрение системы автоматического регулирования частоты и мощности энергоблоков, выполнение комплекса работ по расширению регулировочного диапазона энергоблоков для обеспечения работы в условиях функционирования Белорусской АЭС позволяет говорить о том, что роль и значение Лукомльская ГРЭС для энергосистемы страны и Витебской области будет и дальше оставаться значимой.