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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 2,2 МЛРД РУБЛЕЙ
10:37 09.12.2022
В бюджет Витебской области за январь-ноябрь 2022 года поступило 2253,8 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 439,6 млн рублей, в местный – 1814,2 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в разрезе видов налогов в доходах бюджета области наибольшие суммы поступили по налогу на добавленную стоимость – 933,3 млн рублей, или 41,4%, по подоходному налогу – 693,4 млн рублей, или 30,8%, по налогу на прибыль – 234,4 млн рублей, или 10,4%.
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