В бюджет Витебской области за январь-ноябрь 2022 года поступило 2253,8 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 439,6 млн рублей, в местный – 1814,2 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в разрезе видов налогов в доходах бюджета области наибольшие суммы поступили по налогу на добавленную стоимость – 933,3 млн рублей, или 41,4%, по подоходному налогу – 693,4 млн рублей, или 30,8%, по налогу на прибыль – 234,4 млн рублей, или 10,4%.