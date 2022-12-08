В Минске 8 декабря 2022 года начала работу двухдневная Международная научно-практическая конференция «Библиотека в эпоху цифровизации в настоящем и будущем».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в центре внимания участников мероприятия – практические вопросы совершенствования информационного обеспечения научной, инновационной и производственной деятельности организаций и предприятий, работы со специализированными фондами библиотек, библиотечно-информационного обслуживания в век электронных коммуникаций.

В числе докладчиков – руководители научных библиотек и библиотек вузов Беларуси и России.

Конференция проходит на базе организатора мероприятия – Республиканской научно-технической библиотеки.

В настоящее время в учреждении сосредоточен богатейший многомиллионный информационный ресурс по науке, технике и технологиям. Причем 60% ее информационных ресурсов – электронные, количество онлайн-посещений пользователей составляет 90% из 574 тыс., а из 1,2 млн выданных им изданий и документов 80% – это электронные документы.

В ходе конференции между Республиканской научно-технической библиотекой, Государственной публичной научно-технической библиотекой России, Национальной библиотечной ассоциацией «Библиотеки будущего» подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве.

Также состоялась церемония награждения победителей 6-го Республиканского смотра конкурса на лучшую библиотеку среди научно-технических библиотек предприятий и организаций Беларуси.

I место присуждено библиотеке ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания», II место – библиотеке ОАО «Гомельский химический завод», III место – библиотеке ОАО «АГАТ − системы управления» − управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления». Победителям вручены дипломы и поощрительные призы.