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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД НАЗНАЧИЛА 26 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ НА ПРАЗДНИКИ


09:25 09.12.2022

Белорусская с 28 декабря 2022 года по 9 января 2023 года назначила 12 дополнительных поездов в сообщении с Российской Федерацией и 14 дополнительных поездов, которые будут курсировать внутри республики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в праздничные и предпраздничные дни дополнительные поезда в сообщении с Российской Федерацией будут следовать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск-Москва, Брест-Москва, Минск – Санкт-Петербург.

Так, поезда № 250/249 Минск – Санкт-Петербург будут отправляться из Минска 28 декабря 2022 года, 5 и 7 января 2023 года, в обратном направлении из Санкт-Петербурга в столицу Беларуси – 29 декабря 2022 года, 6 и 8 января 2023 года.

Поезда № 236/231 Брест-Москва отправятся из Бреста 6 и 8 января 2023 года, а из столицы Российской Федерации в Брест – 7 и 9 января 2023 года.

Поезда № 232/231 Минск-Москва будут отправляться из Минска 7 января 2023 года, из Москвы – 8 января 2023 года.

Во внутриреспубликанском сообщении дополнительные поезда назначены по следующим направлениям: Минск-Брест-Минск, Минск-Гомель-Минск и Минск-Витебск-Минск. Они будут курсировать в пиковые дни перевозок, 30 декабря 2022 года и 2 января 2023 года.

Работа по назначению дополнительных поездов в межрегиональном и международном сообщениях продолжается.
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