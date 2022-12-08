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ЭКОНОМИКА РБ


НА РОГАЧЕВСКОМ МОЛОЧНОКОНСЕРВНОМ КОМБИНАТЕ ЕЖЕСУТОЧНО ВЫПУСКАЮТ БОЛЕЕ 250 ТЫС. БАНОК СГУЩЕННОГО МОЛОКА


18:00 08.12.2022

Установленная на Рогачевском молочноконсервном комбинате в I полугодии 2022 года новая автоматизированная линия по розливу и упаковке молочных консервов в жестебанку весом 360 и 380 г. приносит результаты. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Виталий Строгий.

По его словам, уже выпущено более 25 миллионов банок. Мощности оборудования за счет полного автоматизированного цикла позволяют ежесуточно выпускать более 250 тыс. банок сгущенного молока.

«На определенных участках линии внедрена роботизация отдельных операций по упаковке», - уточнил гендиректор.

Он отметил, что решение по приобретению этой линии было принято в начале прошлого года для удержания лидирующих позиций на рынке потребительских товаров

«Инвестпроект на сумму более 2,5 млн евро реализован за счет собственных средств предприятия, окупить которые планируем в течение 3 лет», рассказал Виталий Строгий.

По оценке руководителя, модернизация позволит не только нарастить производственный потенциал комбината, но и обеспечить социальные гарантии для своих сотрудников.
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