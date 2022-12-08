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ЭКОНОМИКА РБ


ВОПРОС СОЗДАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ В ЗДРАВНИЦАХ БЕЛАРУСИ ОБСУДИЛИ НА БАЗЕ САНАТОРИЯ «БЕЛАЯ ВЕЖА»


17:55 08.12.2022

В санатории «Белая Вежа» для ветеранов войны, труда и инвалидов системы Минтруда и соцзащиты прошло заседание рабочей группы по развитию лечебно-оздоровительного туризма Межведомственного совета по туризму при Совете министров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, на заседании рассматривался вопрос безбарьерная среда в санаторно-курортных организациях.

Для организации санаторно-курортного лечения и оздоровления ветеранов войны, труда и инвалидов в системе Минтруда и соцзащиты функционируют 4 санатория («Березина», «Белая Вежа», «Вяжути»и «Ясельда») на 864 места, что позволяет ежегодно оздоравливать 17,5 тыс. человек. Два санатория расположены в Минской области и два – в Брестской области.

«С января вступает в силу закон о правах инвалидов. В соответствии с ним обязательным становится обеспечение доступной среды в объектах социальной инфраструктуры. Безусловно, санатории Министерства труда и социальной защиты в этом отношении являются показателем, потому что у нас оздоравливаются разные категории граждан. В рамках госпрограммы «Доступная среда» идем по поступательному оборудованию и к 2025 году все наши санатории будут иметь комплексную доступную среду», - отметила заместитель министра труда и соцзащиты Марина Артеменко.

В санаториях проведен ряд комплексных мероприятий для обеспечения комфортного пребывания инвалидов. Так, создана необходимая доступная среда, как в жилых, так и в лечебных корпусах. Территории санаториев благоустроены и созданы условия для беспрепятственного доступа отдыхающих ко всем объектам, имеются парковочные места для инвалидов, решен вопрос перепада высоты бортового камня между тротуаром и дорожным покрытием, размещены схемы движения, установлены речевые информаторы.

Всего здравницах имеются 45 номеров для инвалидов-колясочников, что позволяет в год оздоравливать около 1 тыс. человек данной категории. Такие номера оборудованы вспомогательными приспособлениями, облегчающими решение бытовых проблем людей с инвалидностью.
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