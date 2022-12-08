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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИОСТАНОВЛЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАГАЗИНА ЧП «АЛЬБАХ» В АГРОГОРОДКЕ ЛЕСНОЙ МИНСКОГО РАЙОНА
17:48 08.12.2022
По требованию Комитета госконтроля Минской области приостановлена деятельность магазина ЧП «АльБах» в агрогородке Лесной Минского района.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, при проверке торгового объекта установлены грубейшие нарушения санитарных норм и правил: у продавца и стажера отсутствовала медицинская справка, продукция хранилась на полу, реализовывалась плодоовощная продукция без подтверждающих документов, на ряд товаров отсутствовали ценники.
Вместе с доброкачественной пищевой продукцией в холодильнике хранилась испорченная, а также просроченная продукция.
При этом торговый зал не был оборудован средствами контроля температурно-влажностного режима, отсутствовало весоизмерительное оборудование для самостоятельной проверки покупателями.
Кроме того, установлено, что работники магазина осуществляли несанкционированную торговлю плодоовощной продукцией возле торгового объекта.
Деятельность магазина приостановлена до полного устранения выявленных нарушений и недостатков.
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