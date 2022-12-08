|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОТКРЫЛОСЬ ДВИЖЕНИЕ ПО НОВОМУ УЧАСТКУ ДОРОГИ В ОБХОД Г.П. МИР
17:36 08.12.2022
Открылось движение по новому участку дороги в обход г.п. Мир. Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса Беларуси.
Протяженность нового участка республиканской автодороги составляет 4,57 км, ширина покрытия – 8 м.
К работам приступили в апреле 2022 года. При плане строительства в 11 месяцев обход был возведен на 3 месяца раньше.
Общая стоимость объекта составила Br15,4 млн. Объем инвестиций в инфраструктуру Кореличского района – более Br12,8 млн.
«Сегодня мы открываем участок дороги в обход городского поселка Мир. Сегодня в стадии строительства находится также дорога Р53, завершили практически обход города Могилева. В этом году очень много внимания уделяется ремонту существующей сети. По республике в этом году сделали 800 км дорог. Это достаточно серьезный объем. По местным дорогам – более 1,4 тыс. км. Поэтому идем в соответствии с госпрограммой «Дороги Беларуси» на 2021-2025 годы», – сказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 08.12.2022
Курсы в банках
на 08.12.2022
Конвертация в банках
на 08.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте