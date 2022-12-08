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ЭКОНОМИКА РБ


СПРОС НА АРЕНДУ КВАРТИР В МИНСКЕ В НОЯБРЕ СНИЗИЛСЯ НА 9%


17:27 08.12.2022

Спрос на аренду квартир в Минске в ноябре 2022 года по сравнению с ноябрем 2021 года снизился на 9%. При этом цены предложения выросли.

Как сообщает Realt.by, количество свободных для заселения квартир в столице продолжает увеличиваться: за весь ноябрь в базе фигурировало на 2,6% квартир больше, чем месяцем ранее. Причем рынок пополнился разными типами квартир равномерно: «двушек» стало больше на 3%, 1- и 3-комнатных квартир — на 2% в обоих случаях.

В то же время активность по поиску съемного жилья в Минске, напротив, снижается. Согласно Google Trends, количество поисковых запросов «снять квартиру в Минске» по итогам ноября уменьшилось на 2,5%. Текущий уровень спроса является довольно низким для конца осени несмотря на то, что это не самый активный период для рынка в принципе.

Несмотря на снижение спроса на арендное жилье в Минске, средние цены немного выросли почти по всем сегментам и на конец месяца выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $262 (рост на 0,7%); 2-комнатные квартиры — $320 (рост на 0,6%); 3-комнатные квартиры — $402 (без изменений).

Сложившийся уровень цен аренды в ноябре на 4−5% ниже, чем в аналогичном месяце 2021 года.

Инвестиционная привлекательность аренды за месяц сократилась на 0,01%, в то время как максимальная доходность валютных депозитов за тот же период не изменилась. На данный момент аренда позволяет заработать в 1,2 раза больше, чем лучшие депозиты в валюте.
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