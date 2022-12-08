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ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРВЫЙ НОВОГОДНИЙ ПОЕЗД В БЕЛОВЕЖСКУЮ ПУЩУ ОТПРАВИТСЯ 9 ДЕКАБРЯ СО СТАНЦИИ МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ


17:13 08.12.2022

В период рождественских и новогодних праздников туристический центр «Дортур» Белорусской железной дороги традиционно реализует проект «Путешествие в Поместье Деда Мороза» в Национальный парк «Беловежская пуща».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, со станции Минск-Пассажирский новогодний поезд, сформированный из вагонов купе, с проводницами-снегурочками отправится 9 декабря 2022 года в 21:58 и прибудет в Брест утром следующего дня в 07:50, откуда туристов доставят в Беловежскую пущу на комфортабельных автобусах в сопровождении экскурсоводов.

Там гости проведут целый день. Путешественников ожидает насыщенная новогодняя экскурсионная программа: они посетят Поместье белорусского Деда Мороза, встретятся и пообщаются с главным волшебником страны, увидят его Терем, домик внучки Снегурочки, Волшебную Мельницу, побывают на аллее знаков Восточного Календаря, в музее подарков Деда Мороза, загадают свои самые сокровенные желания на поляне Двенадцати Месяцев и обязательно поводят хоровод вокруг лесной красавицы – Елки. В программу тура также входит знакомство с музеем природы, прогулка вдоль вольеров с животными и угощение блинами с чаем на пущанских травах.

Из Бреста новогодний поезд отправится 10 декабря 2022 года в 17:28 и прибудет в столицу Беларуси в 22:20. Особенность данного круизного путешествия в комфорте и атмосфере. Участники тура из поездки вернутся в Минск на том же поезде и на тех же местах, на которых отправились в путешествие. Кроме того, на обратном пути в Минск туристов ждет в поезде встреча с железнодорожным Дедом Морозом и его помощником и анимационная программа.

16 и 23 декабря текущего года, 4, 6 и 13 января 2023 года новогодний поезд отправится из Минска в 21:56 и прибудет в Брест утром следующего дня в 07:50. Из Бреста поезд отправится 17, 24 декабря 2022 года, 5, 7 и 14 января 2023 года в 17:56 и прибудет в столицу Беларуси в 22:21.
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