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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ КОМПЛЕКТУЮЩИХ К ГАЗОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
16:55 08.12.2022
Комплектующие к газовому оборудованию намеревались ввезти из Латвии в Беларусь по заниженной стоимости, чтобы сэкономить на уплате таможенных платежей в размере 200 тыс. рублей.
Попытку незаконного перемещения данного товара пресекли витебские таможенники в пункте пропуска «Урбаны».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, комплектующие следовали в одном из грузовых автомобилей. В документах, представленных латышским перевозчиком, были заявлены неверные стоимостные характеристики товара.
Это подтвердил таможенный досмотр и другие проверочные мероприятия. Выяснилось, что стоимость, которая фактически составляла около 720 тыс. рублей, занизили более чем в три раза.
По данному факту начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция данной статьи влечет за собой наложение штрафа до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
Дополнительно таможней проводится проверка по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК Республики Беларусь.
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