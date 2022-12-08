Метод референтного ценообразования позволит выработать справедливые цены на лекарства. Такое мнение высказал министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов перед началом международной конференции «Референтное ценообразование на лекарственные средства. Изучение опыта и существующие проблемы».

Как сообщает Telegram-канал МАРТ, референтное ценообразование предусматривает оценку стоимости того или иного лекарственного препарата в стране происхождения и в списке референтных стран похожих на Беларусь.

«Референтное ценообразование уже вводилось в Беларуси в 2018-2020 г. и показало свою эффективность, отмечалось снижение стоимости большей части лекарственных препаратов. В пандемию эту систему отменили, поскольку требовалось привозить лекарства из других стран, а логистика была ограничена. Сегодня ситуация стабилизировалась, и мы спокойно можем вернуться к этому методу ценообразования, который работает во многих странах мира. Этот положительный опыт мы хотели бы снова внедрить», - пояснил глава ведомства.