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ЭКОНОМИКА РБ


КОМАНДА БГУ ВЫСТУПИТ В ФИНАЛЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ


15:55 08.12.2022

Команда БГУ выступит в финале Чемпионата мира по программированию среди студентов (ICPC World Finals) 2022/2023.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в ее состав вошли четверокурсник факультета прикладной математики и информатики (ФПМИ) Даниил Денгалев, магистранты Ефим Климашевский и Антон Палюхович. Такого права ребята удостоены по результатам полуфинала состязания, который завершился 7 декабря в Санкт-Петербурге.

Программисты решили 8 задач из 12 предложенных. В течение пяти часов участники разрабатывали алгоритм, доказывали его правильность и оптимальность, писали программу на одном из языков программирования и проверяли результат в автоматизированной тестирующей системе.

Всего сборные БГУ завоевали 6 дипломов: один первой степени, три диплома второй степени и два диплома третьей степени.

Команда БГУ состязалась среди вузов региона Северной Евразии (NERC), куда входят высшие учебные заведения Беларуси, России, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Всего в полуфинале выступили около 280 сборных. Из их числа в финал прошли студенты 12 вузов. Среди них представители Московского физико-технического института, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Санкт-Петербургского государственного университета, Университета ИТМО, Казахстанско-Британского технического университета и др. Беларусь также представит Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники.

Тренерами сборных БГУ выступили заведующий кафедрой дискретной математики и алгоритмики ФПМИ Владимир Котов, старшие преподаватели этой же кафедры Иван Лукьянов и Денис Ким и старший преподаватель кафедры вычислительной математики Алексей Толстиков.

Финал чемпионата мира состоится в ноябре 2023 года в Шарм-эль-Шейхе (Египет). Это будет уникальный сдвоенный финал. На одну арену выйдут победители двух сезонов 2021/2022 и 2022/2023. В соревновании сезона 2021/2022 БГУ представит команда выпускников ФПМИ Михаил Наталевич, Александр Керножицкий и Станислав Титенок.

Чемпионат мира по программированию среди студентов (ICPС) является крупнейшим международным соревнованием молодежной элиты мирового программирования. Он проводится с 1977 года международной организацией ACM в три этапа: четвертьфинал, полуфинал и финал.

Белорусские команды начали свое участие в чемпионате мира по программированию среди студентов с 1995 года. За всю историю участия в чемпионате в копилке БГУ золотая медаль (2004 г., Чехия), «бронза» (2008 г., Канада) и три «серебряные» награды (2012 г., Польша; 2013 и 2021 г., Россия). При этом команда БГУ является постоянным участником финальных выступлений.

Отметим, БГУ с 1998 года является обладателем сертификата университета-организатора региональных отборочных четвертьфинальных соревнований Чемпионата по программированию среди студентов.
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