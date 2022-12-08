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ЭКОНОМИКА РБ


В ЩУЧИНЕ РЕКОНСТРУИРУЮТ ПОДСТАНЦИЮ 110 КВ


14:41 08.12.2022

В Щучине реконструируют подстанцию 110 кВ.

Начало новому строительному проекту дали в Щучинском районе. Рабочее совещание под руководством генерального директора РУП «Гродноэнерго», посвященное реконструкции ПС 110 кВ «Щучин» состоялось на базе Щучинского РЭС.

Согласно плану, строительство подстанции будет разделено на три очереди.

В первую войдут подготовительные работы на площадке, демонтаж ВЛ 10 кВ, вынос из пятна застройки ВЛП 10 кВ, КЛ 10 кВ, сооружение ЗРУ 10-35 кВ и ОПУ, разборку цементобетонных и асфальтобетонных покрытий, вертикальную планировку. На вторую очередь запланировано сооружение ОРУ 110 кВ с установкой восьми выключателей 110 кВ, перенос существующего силового трансформатора, перезавод существующих ВЛ 110 кВ в новое ОРУ 110 кВ, а также ряд других актуальных работ по обновлению оборудованию.

На третьей очереди строительства запланировано сооружение распредустройства 35 кВ с установкой шести выключателей 35 кВ и перезавод существующих воздушных линий.
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