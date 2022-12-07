Высокие темпы строительства жилья в Беларуси сократили количество очередников на 10% за 5 лет. Это отметила начальник отдела регулирования жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Инна Пинковская.

По ее словам, в прошлом году, например, удалось перевыполнить план по строительству жилья в стране. Рассчитывали возвести 4 миллиона квадратных метров, а по факту получили более 4,3.

По состоянию на ноябрь организациями всех форм собственности построено 36,1 тысячи новых квартир, введено в эксплуатацию почти 3,1 миллиона квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено 1,3 миллиона квадратных метров, или 42,5% от общего объема введенного жилья (из них с использованием государственной поддержки более миллиона «квадратов»).