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ЭКОНОМИКА РБ


ХОЛДИНГ «АМКОДОР» ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «РОССИЙСКИЙ ЛЕС-2022»


11:50 08.12.2022

Холдинг «АМКОДОР» принимает участие в Международной выставке техники и оборудования для лесного комплекса «Российский лес-2022», которая 7-9 декабря проходит в Вологде (РФ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, на выставке представлены следующие машины: лесопогрузчик AMKODOR FL70H, форвардер AMKODOR FF1461, харвестер FH3061.

Участники выставки особо оценили импортозамещенные узлы и компоненты, также представленные компанией.

«Российский лес» — ежегодная международная выставка-ярмарка, представляющая продукцию, услуги и технологии для лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, а также для предприятий лесопромышленного машиностроения.
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