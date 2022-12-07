Ключевая задача правительства – выйти на траекторию развития, заданную пятилетней программой. Об этом заявил 7 декабря первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, выступая с докладом о работе экономики в 2022 году и прогнозе на 2023 год на заседании Совета Союза некоммерческих организаций «Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)».

«Опорная точка развития экономики – наращивание инвестиций. Их объем в 2023 году должен составить не менее 46,8 млрд рублей. Основные направления инвестирования следующие.

Первое – жилье и инфраструктура к нему на сумму 8,6 млрд рублей.

Второе – инфраструктура в регионах на сумму более 7 млрд рублей.

Третье – реализация инвестпроектов и техническое переоснащение предприятий – на сумму 31,2 млрд рублей.

Одновременно будем создавать благоприятные условия для инвестиций. Среди ключевых мер: введение института специнвестдоговоров, а также инструментов государственной финансовой поддержки при реализации инвестпроектов.

Следующий источник роста – экспорт товаров и услуг. Он планируется на уровне 105,5%, или 48,9 млрд долларов. Прирост в 2,6 млрд долларов будет обеспечен за счет поставок в Россию, на рынки Азии и Африки, расширения сотрудничества с Китаем. Задачи по экспорту будут обеспечены мерами поддержки. Сохраняем финансовые инструменты – указы №534 и 466. Заработают механизмы 412-го указа в части поддержки сертификации производства пищевой продукции. Объем экспортного кредитования превысит 4 млрд рублей», – отметил Юрий Чеботарь, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Достижению важнейших параметров прогноза будут способствовать стабильные условия ведения хозяйственной деятельности.

«В 2023 году базовая арендная величина планируется на уровне 16,9 рубля. Ставка НДС сохраняется на уровне текущего года. Государство продолжит минимизировать административную нагрузку на бизнес. В электронный формат планируется перевести не менее 100 админпроцедур», – резюмировал первый заместитель руководителя министерства.