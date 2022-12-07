В Белорусском государственном технологическом университете (БГТУ) проходит V Международная научно-техническая конференция "Минские научные чтения-2022" на тему "Научно-техническая и экономическая безопасность".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, мероприятие ставит целью стимулировать контакты и обмен мнениями по вопросам интеграции в научно-технологической и образовательной сферах, проблемам научно-технической и экономической безопасности, импортозамещения Беларуси и России между специалистами, работающими в сфере науки, образования, индустрии; стимулировать молодых исследователей в области генерации новых технологий и техники, продуктов и услуг.

С докладом "Научно-технологическая сфера национальной безопасности Республики Беларусь: методологические аспекты обеспечения" выступил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Шлычков.

"Не вызывает сомнений необходимость внедрения инноваций не только в реальном секторе экономики, но и в других сферах (например, в здравоохранении, образовании). Важным с точки зрения обеспечения национальной безопасности является оперативный трансфер результатов научных исследований и разработок в экономическую, социальную, демографическую, информационную, экологическую и биологическую сферы", - отметил председатель ГКНТ.

Для этого трансфера необходимо развитие науки и технологий как базы устойчивого инновационного развития, формирование экономики, основанной на знаниях и инновациях, а также расширение присутствия на мировом рынке наукоемкой и высокотехнологичной продукции.

Среди важнейших индикаторов научно-технологической безопасности - интеллектуальный потенциал. "Его состояние, в частности, показывает общий рост позиций нашей страны в Глобальном индексе инноваций, в основном благодаря значениям именно субиндексов, характеризующих интеллектуальный потенциал. Такой результат стал возможным благодаря постоянному вниманию со стороны государства к системе образования и подготовке ученых", - подчеркнул Сергей Шлычков.

Он также отметил, что национальная инновационная система - основа для обеспечения научно-технологической безопасности. Ее базовыми элементами являются органы управления, законодательство, государственные программы, финансовые инструменты, инновационная инфраструктура, научно-техническая информация, государственная экспертиза, интеллектуальная собственность, инструменты оценки эффективности.

Для стимулирования инновационной деятельности важное значение имеет инновационная инфраструктура (специализированные фонды инновационного развития, венчурные структуры, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, технопарки и т.д.).

"Опыт разных стран показывает прямую корреляцию между стимулированием инновационного развития, в том числе через развитие инновационной инфраструктуры, и ростом экономики в целом, а также развитием других сфер (здравоохранение, образование и т.д.). В нашей стране развитию инновационной инфраструктуры также уделяется большое внимание", - обратил внимание председатель ГКНТ.

Он рассказал, что основной акцент в деятельности субъектов инновационной инфраструктуры делается на максимальном содействии резидентам технопарков (проведение опытно-конструкторских работ, создание производств, инжиниринг, бизнес-планирование, охрана объектов интеллектуальной собственности, маркетинг, продвижение производимой продукции, привлечение инвестиций, реклама и т.д.).

Принятыми 1 августа 2022 года изменениями в указ от 3 января 2007 г. № 1 "Об утверждении положения о порядке создания субъектов инновационной инфраструктуры" технопаркам предоставлено право формировать и использовать фонды инновационного развития за счет части выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (3 процента), а также валовой прибыли, признаваемой объектом налогообложения налогом на прибыль (5 процентов). Данные финансовые инструменты позволяют расширить возможности технопарков.

Аналогичная работа ведется по совершенствованию деятельности других субъектов инновационной инфраструктуры и подсистем Национальной инновационной системы", ­ отметил Сергей Шлычков.

Всего на конференцию поступило более 220 докладов из 8 стран: Беларуси, России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Монголии. Среди авторов - порядка 30 докторов наук, ряд академиков РАН и НАН Беларуси. Представлены крупнейшие университеты стран СНГ.

Организаторами конференции выступают Белорусский государственный технологический университет и представительство Россотрудничества в Республике Беларусь "Русский дом".