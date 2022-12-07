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ЭКОНОМИКА РБ


ДИРЕКТОР СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИРМЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБМАНУЛ 151 ЗАКАЗЧИКА


09:34 08.12.2022

Следственным управлением УСК по Гомельской области раскрыты подробности расследования многоэпизодного уголовного дела в отношении директора ООО «СтройПроемБел», зарегистрированного в Минской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете Беларуси, предприниматель из Молодечно оказывал услуги по реализации строительных материалов, окон, дверей, мебели, проведению столярных и плотницких работ. Потерпевшими признаны заказчики из Гомельской, Витебской, Минской и Могилевской областей.

Согласно материалам дела, с середины 2021 года жители городских и сельских населенных пунктов ряда регионов стали находить в почтовых ящиках красочные буклеты группы компаний «НьюХаус». Рекламодатель на привлекательных условиях предлагал спектр услуг в сфере строительных и ремонтных работ. Заинтересованные граждане связывались с колл-центром и оставляли заявку на необходимую услугу.

На встречу с потенциальными заказчиками приезжали региональный коммерческий агент и специалист компании по работе с клиентами. С собой привозили комплект компьютерной техники для составления и распечатывания документов. После обсуждения условий сделки и проведения замеров заключались договоры подряда, купли-продажи. При этом в качестве исполнителя в документах указывалось не рекламное наименование общества – «НьюХаус», а ООО «СтройПроемБел». С заказчиками работали как по предоплате в 30-40%, так и по рассрочке. При необходимости с согласия клиента оформляли на него банковский онлайн-кредит. Полученные от граждан наличные денежные средства зачислялись на счет компании в Минской области. На него же напрямую из банка переводились кредитные деньги.

Руководитель ООО «СтройПроемБел», оказавшись в крайне неблагоприятном финансовом положении, без ведома региональных представителей стал использовать поступавшие от новых клиентов деньги для погашения старых обязательств. Через некоторое время выстроенная по принципу финансовой пирамиды система начала давать сбой – затягивались сроки оказания услуг либо они выполнялись не в полном объеме. Некоторые клиенты не дождались ни товара, ни монтажа. Разочарованные граждане стали писать претензионные письма в компанию, обращаться в милицию.

В итоге прокуратура Гомельской области возбудила уголовное дело по факту совершения мошеннических действий в отношении нескольких жителей Гомельщины. Для эффективного расследования все материалы, связанные с противоправной деятельностью директора фирмы, были аккумулированы в следственном управлении УСК по Гомельской области. В ходе следствия тщательно проанализирована финансово-хозяйственная деятельность коммерческой структуры, выявлено несколько десятков не обратившихся в правоохранительные органы обманутых клиентов. Всего собраны доказательства обмана 151 заказчика на общую сумму свыше 260 тысяч рублей.

Жителю Молодечно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.14, ч.4 ст.209 (покушение на мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Уголовное дело передано прокурору для дальнейшего направления в суд.
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