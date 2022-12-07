Инфляция в Беларуси замедляется в годовом выражении уже третий месяц подряд, цены на большинство непродовольственных товаров либо не изменились, либо снизились в среднем на 1,6%. Об этом заявил 7 декабря первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, выступая с докладом о работе экономики в 2022 году и прогнозе на 2023 год на заседании Совета Союза некоммерческих организаций «Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)».

По его словам, вопреки воздействию ряда неблагоприятных факторов, удается поддерживать макроэкономическую и финансовую стабильность.

«Эффективные меры по переориентации и поддержке экспорта позволили получить за три квартала рекордное сальдо внешней торговли – 4 млрд долларов, нарастить экспорт инвестиционных и потребительских товаров, компенсировать более чем на 80% потери экспорта на рынках недружественных стран и Украины», - сказал Юрий Чеботарь, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Он также рассказал про улучшение финансового состояния предприятий.

«Значения рентабельности выше прошлого года как по экономике – 8,9% против 8% в прошлом году, так и по ключевым министерствам, концернам, регионам. Сохраняется устойчивая тенденция роста чистой прибыли. Количество убыточных организаций и уровень долговой нагрузки находятся на минимальных значениях за последние 7 лет», - сказал Чеботарь.