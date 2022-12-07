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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «МИЛКАВИТА» БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ БЫСТРОРАСТВОРИМОЕ МОЛОКО
18:18 07.12.2022
Резидент СЭЗ "Гомель-Ратон" - одна из крупнейших в молочной отрасли компаний - ОАО «Милкавита» будет выпускать быстрорастворимое молоко.
Как сообщает сайт СЭЗ, в следующем году с конвейера предприятия сойдет первая партия нового для Беларуси продукта.
В основе быстрорастворимого молока - сухое. Для приготовления конечного продукта можно использовать воду комнатной температуры. По вкусу и качеству такое молоко не будет уступать натуральному, а процесс растворения займет 10 - 20 секунд.
На начальном этапе «Милкавита» планирует выпускать быстрорастворимое обезжиренное молоко. По мере модернизации оборудования появится возможность изготавливать продукт с различным процентом жирности. В планах - выпуск сухих сливок и смесей для изготовления мороженого.
Инвестиционный проект будет реализован за собственные средства предприятия. Производственная мощность будущей линии - 1200 кг сухого молока в час. Основная часть продукции будет отгружаться в Китай. Перспективные рынки также открываются в регионах Африки и Ближнего Востока.
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