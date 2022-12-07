Автоцентр «ДрайвМоторс» объявил ликвидацию склада новых автомобилей Nissan.

Последние японские иномарки распродают почти по себестоимости – цены опустили на 13%.

В автоцентре распродают последние автомобили без пробега. На складе и в шоуруме остались две модели – Nissan Terrano и Qashqai. Машины представлены в разных комплектациях – от базовой до топовой.

Кроссовер Nissan Terrano в комплектации Elegance подешевел до 64 571 рубля – около 26 тысяч долларов в эквиваленте. Для покупки осталось только 3 автомобиля.

Городской кроссовер Nissan Qashqai в комплектации SE можно взять за 84 207 рублей, что эквивалентно 34 тысячам долларов. Это почти на 20 тысяч рублей меньше, чем было раньше. Представителей этой модели доступно больше.

Все автомобили передают с международной заводской гарантией на 3 года. При покупке по ликвидационной цене можно оформить кредит и оформить трейд-ин.

После распродажи в Беларуси остановится продажа новых автомобилей Nissan. Раньше поставки шли с завода в Санкт-Петербурге, но осенью российское производство перешло в собственность государства. Новые партии из Японии или Европы в обозримом будущем также не предвидятся.

«На рынке получит большее развитие направление японских автомобилей с пробегом. А вот новых партий по объективным причинам ожидать не стоит. Так что, по сути, мы распродаем последние автомобили без пробега. Понятно, что никакой радости от этого не испытываем, но такова реальность. Что касается обслуживания японских автомобилей, то оно продолжится в полной мере и по всем обязательствам», – заверяют в автоцентре «ДрайвМоторс».

Ликвидация склада проходит в автоцентре на Долгиновском тракте, 186. Финальная распродажа продлится до конца декабря.