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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МИНСК» БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКУЮ ТКАНЬ НА ОСНОВЕ ВТОРСЫРЬЯ
17:22 07.12.2022
7 декабря в СЭЗ «Минск» зарегистрирован новый резидент – общество с ограниченной ответственностью «Белбансви».
Как сообщает сайт СЭЗ, предприятие с участием российского капитала займется организацией производства технической ткани на основе вторсырья и текстильных отходов. Планируется, что компания начнет работу уже во втором квартале 2023 года в Фаниполе, где будет создано порядка 50 новых рабочих мест.
Заявленный объем инвестиций по проекту в течение 2023 – 2027 гг. составит более 1 млн. евро. Удельный вес экспортных поставок - более 90%.
Продукция ООО «Белбансви» востребована в нефтяной и газовой промышленности, мебельной отрасли, автомобильных сервисах, медицинской сфере, а также в других отраслях производства.
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