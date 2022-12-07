7 декабря в СЭЗ «Минск» зарегистрирован новый резидент – общество с ограниченной ответственностью «Белбансви».

Как сообщает сайт СЭЗ, предприятие с участием российского капитала займется организацией производства технической ткани на основе вторсырья и текстильных отходов. Планируется, что компания начнет работу уже во втором квартале 2023 года в Фаниполе, где будет создано порядка 50 новых рабочих мест.

Заявленный объем инвестиций по проекту в течение 2023 – 2027 гг. составит более 1 млн. евро. Удельный вес экспортных поставок - более 90%.

Продукция ООО «Белбансви» востребована в нефтяной и газовой промышленности, мебельной отрасли, автомобильных сервисах, медицинской сфере, а также в других отраслях производства.