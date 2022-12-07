Палата представителей Национального собрания Беларуси на заседании 7 декабря 2022 года приняла в первом чтении проект республиканского бюджета на 2023 год с дефицитом в размере 3,1738 млрд рублей.

Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, доходы по проекту республиканского бюджета на 2023 год предусматриваются в сумме 33 362,4 млн рублей и по сравнению с оценкой поступлений текущего года увеличатся на 24,6%.

Основными источниками налоговых доходов республиканского бюджета являются налог на добавленную стоимость, акцизы, налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности.

Расходы по проекту республиканского бюджета на 2023 год сформированы в сумме 36 536,2 млн рублей, или 109,9% к ожидаемому исполнению 2022 года.

В 2023 году основными задачами для сектора государственных финансов являются обеспечение экономического роста на основе повышения эффективности использования внешних и внутренних ресурсов и сокращения региональных диспропорций.

В 2023 году сохранится социальная направленность расходов бюджета.

В приоритете финансирование образования и здравоохранения, а также реализация мер, направленных на повышение качества жизни населения, поддержку многодетных семей. Предусмотрено формирование семейного капитала в сумме 429,4 млн рублей. Значительную часть в бюджете составят расходы на оплату труда, пенсии, стипендии, пособия, другие выплаты, средства на выполнение государственных социальных стандартов.