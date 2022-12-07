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ЭКОНОМИКА РБ


С 23 ДЕКАБРЯ ПО ДЕТСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ИМ. К.С. ЗАСЛОНОВА БУДЕТ КУРСИРОВАТЬ «НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС-2023»


16:18 07.12.2022

«Новогодний экспресс-2023» будет курсировать по Детской железной дороге им. К.С. Заслонова с 23 декабря по 8 января.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, на станции Сосновый бор на лесной поляне будет организовано театрализованное представление с участием персонажей из детских сказок, мультфильмов и, конечно же, Деда Мороза и Снегурочки. Увлекательное путешествие не оставит равнодушными как детей, так и взрослых.

Путешествие в празднично украшенных вагонах в гости к Деду Морозу можно будет совершить 23, 24, 25, 28, 29, 30 и 31 декабря, а также 1, 2, 6, 7 и 8 января. В эти дни составы «Новогоднего экспресса-2023» сделают от двух до четырех рейсов. Подробное расписание доступно на странице Детской железной дороги на официальном сайте БелЖД и в ее официальных группах в социальных сетях.

Предварительная продажа билетов на «Новогодний экспресс-2023» Детской железной дороги будет открыта 12 декабря. Билеты на поезд в сказу можно приобрести в кассе Детской железной дороги по адресу г. Минск, пр. Независимости, 86. Телефоны для справок: 270 18 75, 244 67 99, 237 65 75. Стоимость билета – 25 рублей.

Также приобрести билеты можно будет через интернет-сервисы bycard.by, kvitki.by и 24afisha.by.
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