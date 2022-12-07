В администрации СЭЗ «Брест» зарегистрирован новый резидент – ООО «Торгово-производственная компания ПИНСК-ИСКОЖ».

Как сообщает сайт СЭЗ, новый резидент займется реализацией инвестиционного проекта «Организация производства материалов из пластифицированного поливинилхлорида общепромышленного, медицинского и бытового назначения».

Вложение средств в указанный проект полностью обеспечивает российский инвестор. Общий объем инвестиций предусматривается на уровне Br2,8 млн. При выходе на проектную мощность количество работников предприятия составит не менее 60 человек. Производство планируется организовать на базе одного из ликвидируемых предприятий города. Здесь резидент наладит выпуск высококачественной продукции, включая винилискожу, тентовый материал, медицинскую и декоративную клеенку, переплетный материал с поливинилхлоридным покрытием, отделочные материалы, гибкие вентиляционные трубы, пленки ПВХ и др.

Реализуемый инвестиционный проект внесет свой вклад в решение задач импортозамещения. Продукция предприятия будет реализовываться на внутреннем рынке, а также поставляться на экспорт в страны ЕАЭС.

Важно, что новый резидент организует производство в Пинске, который относится к числу 11 городов с численностью населения 80 тыс. и более. Эти города включены в программу ускоренного социально-экономического развития с задачей создания точек роста в регионах, поднятия социально-культурного уровня жизни, повышения их привлекательности.